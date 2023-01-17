Прохорова (Созина) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Созин Федор Тимофеевич
Мать: Созина Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Прохоров Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Прохоров Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анисия Ефимовна
Отец ребёнка: Прохоров Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Прохоров Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Прохоров Ефим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно