Прохорова (Созина) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Созина) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Созин Федор Тимофеевич

Мать: Созина Анна Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Прохоров Потап Ефимович

Отец ребёнка: Прохоров Ефим Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Прохоров Ефим Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анисия Ефимовна

Отец ребёнка: Прохоров Ефим Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Прохоров Ефим Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Прохоров Ефим Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Ефим Степанович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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