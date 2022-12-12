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Созин Федор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Созин Тимофей Сергеевич

Мать: Созина Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Созин Сысой Федорович

Мать ребёнка: Созина Анна Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прохорова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Созина Анна Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Климовских Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Созина Анна Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Усов Петр Федорович

Мать ребёнка: Созина Анна Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созина Анна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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