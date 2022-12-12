Созин Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Созин Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Созина Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прохорова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Созина Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Климовских Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Созина Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Усов Петр Федорович
Мать ребёнка: Созина Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Созина Анна Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1800