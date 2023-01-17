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Прохоров Ефим Степанович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Прохоров Степан Тимофеевич

Мать: Горланова Домника Никитична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Прохоров Потап Ефимович

Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анисия Ефимовна

Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Екатерина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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