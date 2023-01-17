Прохоров Ефим Степанович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анисия Ефимовна
Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Прохорова Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно