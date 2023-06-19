Прохоров Потап Ефимович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Потаповна
Мать ребёнка: Прохорова Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Прохоров Афанасий Потапович
Мать ребёнка: Прохорова Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агриппина Потаповна
Мать ребёнка: Прохорова Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Прохоров Тимофей Потапович
Мать ребёнка: Прохорова Марфа Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова Марфа Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно