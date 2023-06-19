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Прохоров Потап Ефимович

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Прохоров Ефим Степанович

Мать: Прохорова Екатерина Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Потаповна

Мать ребёнка: Прохорова Марфа Егоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Прохоров Афанасий Потапович

Мать ребёнка: Прохорова Марфа Егоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агриппина Потаповна

Мать ребёнка: Прохорова Марфа Егоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Прохоров Тимофей Потапович

Мать ребёнка: Прохорова Марфа Егоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Марфа Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно