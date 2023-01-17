Чаплина (Сапожникова) Анна Панкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплина (Сапожникова) Анна Панкратовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Сапожников Панкрат Иванович

Мать: Сапожникова Евдокия

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Чаплин Артемий Иванович

Отец ребёнка: Чаплин Иван Лукич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.11.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаплин Иван Лукич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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