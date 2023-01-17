Чаплина (Сапожникова) Анна Панкратовна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Сапожников Панкрат Иванович
Мать: Сапожникова Евдокия
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Чаплин Иван Лукич
Крещение
10.11.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чаплин Иван Лукич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно