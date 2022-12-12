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Дружинина Анна Степановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Сапожников Степан Панкратович

Мать: Сапожникова Матрона Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1808

Муж: Дружинин Ефим Тимофеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1809

Дочь: Наталия Ефимовна

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1812

Сын: Дружинин Ефрем Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Дружинин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дружинин Константин Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дружинин Наум Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Долматова Устина Ефимовна

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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