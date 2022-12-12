Дружинина Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
19.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1809
Дочь: Наталия Ефимовна
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.03.1812
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дружинин Константин Ефимович
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Долматова Устина Ефимовна
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно