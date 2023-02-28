Дружинин Константин Ефимович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дружинин Даниил Константинович
Мать ребёнка: Дружинина Агафия Федотовна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Дружинин Степан Константинович
Мать ребёнка: Дружинина Агафия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно