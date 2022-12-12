Дружинин Наум Ефимович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дружинин Григорий Наумович
Мать ребёнка: Дружинина Марина Никитична
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Дружинина Марина Никитична
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Степанида Наумовна
Мать ребёнка: Дружинина Марина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно