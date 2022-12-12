Ширкина (Климовских) Марфа Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
30.10.1799
Дочь: Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Ширкин Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1799
Дочь: Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Ширкин Евдоким Васильевич
Крещение
31.12.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1805
Сын: Ширкин Евдоким Евдокимович
Отец ребёнка: Ширкин Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
06.03.1807
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Ширкин Евдоким Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно