Ширкина (Климовских) Марфа Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина (Климовских) Марфа Емельяновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Климовских Емельян Андреевич

Мать: Климовских Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1799

Дочь: Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Ширкин Евдоким Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1799

Дочь: Параскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Ширкин Евдоким Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.12.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1805

Сын: Ширкин Евдоким Евдокимович

Отец ребёнка: Ширкин Евдоким Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1807

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Ширкин Евдоким Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкин Евдоким Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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