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Ширкин Евдоким Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Ширманов Василий Федорович

Мать: Ширкина Екатерина Максимова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1799

Дочь: Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Ширкина Марфа Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1799

Дочь: Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Ширкина Марфа Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1805

Сын: Ширкин Евдоким Евдокимович

Мать ребёнка: Ширкина Марфа Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1807

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Ширкина Марфа Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширкина Марфа Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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