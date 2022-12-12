Ширкина Екатерина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти07.12.1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1777
Дочь: Мичкова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ширкин Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1805
Похороны
07.12.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя