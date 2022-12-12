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Ширкина Екатерина Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

07.12.1805

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1777

Дочь: Мичкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ширкин Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Ширманов Василий Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширманов Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
07.12.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
07.12.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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