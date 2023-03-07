Ширкин Евдоким Евдокимович
Место рождения
Дата рождения04.08.1805
Дата смерти11.10.1805
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1805
Крещение
11.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской житель Василий Чюрин
Место жительства
Неизвестно
Похороны
11.10.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
11.10.1805