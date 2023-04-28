Веденеева (Климовских) Домника Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева (Климовских) Домника Петровна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Климовских Петр Емельянович

Мать: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1811

Муж: Веденеев Иван Сергеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1818

Сын: Веденеев Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Веденеев Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Веденеев Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Веденеев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Веденеев Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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