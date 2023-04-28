Веденеева (Климовских) Домника Петровна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
?.01.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Веденеев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Веденеев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Веденеев Иван Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858