Веденеев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Крещение
01.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.12.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Веденеева Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Веденеева Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1857
Мать ребёнка: Веденеева Агриппина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно