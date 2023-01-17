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Веденеев Андрей Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Веденеев Иван Сергеевич

Мать: Веденеева Домника Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.12.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Веденеева Агриппина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ведениев Мирон Андреевич

Мать ребёнка: Веденеева Агриппина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1857

Сын: Ведениев Савва Андреевич

Мать ребёнка: Веденеева Агриппина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веденеева Агриппина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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