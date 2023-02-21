Веденеева Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Веденеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Веденеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1857
Отец ребёнка: Веденеев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно