Манохина (Холина) Евдокия Евстратовна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Холин Евстрат Титович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Манохин Лука Даниилович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васса Лукинична
Отец ребёнка: Манохин Лука Даниилович
Рождение ребёнка
24.02.1863
Сын: Манохин Иван Лукич
Отец ребёнка: Манохин Лука Даниилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно