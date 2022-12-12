Манохина (Холина) Евдокия Евстратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Холина) Евдокия Евстратовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Холин Евстрат Титович

Мать: Холина Агриппина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Манохин Василий Лукич

Отец ребёнка: Манохин Лука Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васса Лукинична

Отец ребёнка: Манохин Лука Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1863

Сын: Манохин Иван Лукич

Отец ребёнка: Манохин Лука Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Лука Даниилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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