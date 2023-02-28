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Манохин Лука Даниилович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Манохин Даниил Фирсович

Мать: Манохина Екатерина Денисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Манохин Василий Лукич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Евстратовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васса Лукинична

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Евстратовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1863

Сын: Манохин Иван Лукич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Евстратовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Евдокия Евстратовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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