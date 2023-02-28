Манохин Лука Даниилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Евстратовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васса Лукинична
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Евстратовна
Рождение ребёнка
24.02.1863
Сын: Манохин Иван Лукич
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Евстратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно