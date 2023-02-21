Манохина Екатерина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Екатерина Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Манохин Павел Даниилович

Отец ребёнка: Манохин Даниил Фирсович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Манохин Лука Даниилович

Отец ребёнка: Манохин Даниил Фирсович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Манохин Иван Даниилович

Отец ребёнка: Манохин Даниил Фирсович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Даниил Фирсович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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