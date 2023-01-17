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Бабиков Василий Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Бабиков Матвей Федотович

Мать: Кувандышева Параскева Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.07.1857

Жена: Бабикова Акилина Саввична

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Андрей Феофанов Винокуров | Поручитель по невесте | Захар Иванов Краснов
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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