Бабиков Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
27.07.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Андрей Феофанов Винокуров | Поручитель по невесте | Захар Иванов Краснов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно