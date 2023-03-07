Климовских (Усова) Феодосия Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Усова) Феодосия Фаддеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Черепанов Фаддей Евсевиевич

Мать: Черепанова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1803

Муж: Климовских Козма Макарович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1804

Сын: Климовских Александр Козмич

Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.01.1806

Сын: Климовских Григорий Козмич

Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1809

Сын: Климовских Тихон Козмич

Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1811

Дочь: Татьяна Козминична

Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Кондюрина Ефросиния Козминична

Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ирина Козминична

Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Климовских Григорий Козмич

Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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