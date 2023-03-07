Климовских (Усова) Феодосия Фаддеевна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
11.02.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1804
Сын: Климовских Александр Козмич
Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович
Рождение ребёнка
30.01.1806
Сын: Климовских Григорий Козмич
Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович
Рождение ребёнка
21.06.1809
Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович
Рождение ребёнка
?.02.1811
Дочь: Татьяна Козминична
Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Кондюрина Ефросиния Козминична
Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ирина Козминична
Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Климовских Григорий Козмич
Отец ребёнка: Климовских Козма Макарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно