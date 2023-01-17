Кондюрина (Климовских) Ефросиния Козминична
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Сивинцева Анфиса Спиридоновна
Отец ребёнка: Кондюрин Спиридон Матвеевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кондюрин Трофим Спиридонович
Отец ребёнка: Кондюрин Спиридон Матвеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Кондюрин Спиридон Матвеевич
Рождение ребёнка
07.09.1847
Сын: Кондюрин Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Кондюрин Спиридон Матвеевич
Рождение ребёнка
05.05.1850
Дочь: Александра Спиридоновна
Отец ребёнка: Кондюрин Спиридон Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно