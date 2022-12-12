Кондюрин Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рождения07.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1847
Крещение
07.09.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1869
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Кондюрина Надежда Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно