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Кондюрин Иван Спиридонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1847

Отец: Кондюрин Спиридон Матвеевич

Мать: Кондюрина Ефросиния Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.09.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1869

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Кондюрина Надежда Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Надежда Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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