Кондюрин Спиридон Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Сивинцева Анфиса Спиридоновна
Мать ребёнка: Кондюрина Ефросиния Козминична
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кондюрин Трофим Спиридонович
Мать ребёнка: Кондюрина Ефросиния Козминична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Кондюрина Ефросиния Козминична
Рождение ребёнка
07.09.1847
Сын: Кондюрин Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Кондюрина Ефросиния Козминична
Рождение ребёнка
05.05.1850
Дочь: Александра Спиридоновна
Мать ребёнка: Кондюрина Ефросиния Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно