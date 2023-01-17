Кондюрин Спиридон Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрин Спиридон Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кондюрин Матвей Андреевич

Мать: Кондюрина Степанида Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Сивинцева Анфиса Спиридоновна

Мать ребёнка: Кондюрина Ефросиния Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кондюрин Трофим Спиридонович

Мать ребёнка: Кондюрина Ефросиния Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Кондюрина Ефросиния Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1847

Сын: Кондюрин Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Кондюрина Ефросиния Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1850

Дочь: Александра Спиридоновна

Мать ребёнка: Кондюрина Ефросиния Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Ефросиния Козминична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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