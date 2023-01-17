Сивинцева (Кондюрина) Анфиса Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцева (Кондюрина) Анфиса Спиридоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Кондюрин Спиридон Матвеевич

Мать: Кондюрина Ефросиния Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.07.1860

Муж: Сивинцев Никита Алексеевич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.06.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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