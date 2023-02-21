Кондюрина Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шубарина Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
25.02.1799
Дочь: Манохина Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
28.10.1804
Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич
Крещение
11.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской житель Василий Чюрин
Рождение ребёнка
13.03.1806
Дочь: Бабикова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Степанида Матвеевна
Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кондюрин Спиридон Матвеевич
Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно