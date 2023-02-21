Кондюрина Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюрина Степанида Васильевна

Кондюрина Степанида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шубарина Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1799

Дочь: Манохина Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1804

Сын: Кондюрин Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Кондюрин Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской житель Василий Чюрин
Рождение ребёнка
13.03.1806

Дочь: Бабикова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Степанида Матвеевна

Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кондюрин Спиридон Матвеевич

Отец ребёнка: Кондюрин Матвей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Матвей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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