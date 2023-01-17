Бабикова (Кондюрина) Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения13.03.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1806
Крещение
15.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Меркурьевна
Отец ребёнка: Бабиков Меркурий Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бабиков Андрей Меркурьевич
Отец ребёнка: Бабиков Меркурий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно