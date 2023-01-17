Бабикова (Кондюрина) Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Кондюрина) Евдокия Матвеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.03.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1806

Отец: Кондюрин Матвей Андреевич

Мать: Кондюрина Степанида Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Меркурьевна

Отец ребёнка: Бабиков Меркурий Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бабиков Андрей Меркурьевич

Отец ребёнка: Бабиков Меркурий Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Меркурий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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