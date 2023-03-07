Бабиков Меркурий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Бабиков Алексей Еремеевич
Мать: Бабикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Меркурьевна
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бабиков Андрей Меркурьевич
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833