Бабикова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1800
Сын: Бабиков Артемий Алексеевич
Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Алексеев Козма Алексеевич
Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Бабиков Меркурий Алексеевич
Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич
Рождение ребёнка
19.04.1805
Дочь: Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич
Рождение ребёнка
?.04.1807
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич
Рождение ребёнка
09.06.1810
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно