Бабикова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1800

Сын: Бабиков Артемий Алексеевич

Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Алексеев Козма Алексеевич

Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Бабиков Меркурий Алексеевич

Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.04.1805

Дочь: Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1807

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1810

Дочь: Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Бабиков Алексей Еремеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Алексей Еремеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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