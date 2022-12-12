Кондюрин Яков Матвеевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1804
Крещение
04.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник разходчик Ефим Вавилов
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Кондюрина Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кондюрин Лаврентий Яковлевич
Мать ребёнка: Кондюрина Феоктиста Тимофеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кондюрин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Кондюрина Феоктиста Тимофеевна
Крещение
07.09.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Кондюрина Феоктиста Тимофеевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Кондюрина Феоктиста Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно