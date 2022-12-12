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Кондюрин Яков Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.10.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1804

Отец: Кондюрин Матвей Андреевич

Мать: Кондюрина Степанида Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник разходчик Ефим Вавилов
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кондюрин Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Кондюрина Матрона Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кондюрин Лаврентий Яковлевич

Мать ребёнка: Кондюрина Феоктиста Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кондюрин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кондюрина Феоктиста Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.09.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кондюрин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кондюрина Феоктиста Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кондюрин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Кондюрина Феоктиста Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Матрона Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Феоктиста Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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