Кондюрина Феоктиста Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кондюрин Лаврентий Яковлевич
Отец ребёнка: Кондюрин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кондюрин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кондюрин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кондюрин Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Кондюрин Яков Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно