Кондюрина Феоктиста Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Феоктиста Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кондюрин Лаврентий Яковлевич

Отец ребёнка: Кондюрин Яков Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кондюрин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кондюрин Яков Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кондюрин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кондюрин Яков Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кондюрин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Кондюрин Яков Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Яков Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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