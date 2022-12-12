Кондюрин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
09.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Александр Никифоров Мичков | Григорий Федоров Плешаков | Поручители по невесте | Города Сарапула мещанин Егор Абрамов Колчин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно