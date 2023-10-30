Кондюрина (Чумакова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Чумакова) Пелагея Михайловна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.05.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1852

Отец: Чумаков Михаил Кондратьевич

Мать: Чумакова Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.05.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.02.1870

Муж: Кондюрин Иван Яковлевич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Александр Никифоров Мичков | Григорий Федоров Плешаков | Поручители по невесте | Города Сарапула мещанин Егор Абрамов Колчин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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