(Кондюрина) Александра Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кондюрина) Александра Спиридоновна

(Кондюрина) Александра Спиридоновна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.05.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1850

Отец: Кондюрин Спиридон Матвеевич

Мать: Кондюрина Ефросиния Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.05.1850
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.09.1869
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close