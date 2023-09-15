Климовских Козма Макарович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
11.02.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1804
Сын: Климовских Александр Козмич
Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна
Рождение ребёнка
30.01.1806
Сын: Климовских Григорий Козмич
Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна
Крещение
23.04.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1809
Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна
Рождение ребёнка
?.02.1811
Дочь: Татьяна Козминична
Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Кондюрина Ефросиния Козминична
Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ирина Козминична
Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Климовских Григорий Козмич
Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно