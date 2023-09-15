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Климовских Козма Макарович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Климовских Макар Гавриилович

Мать: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1803

Жена: Климовских Феодосия Фаддеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.09.1804

Сын: Климовских Александр Козмич

Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.01.1806

Сын: Климовских Григорий Козмич

Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.04.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1809

Сын: Климовских Тихон Козмич

Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1811

Дочь: Татьяна Козминична

Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Кондюрина Ефросиния Козминична

Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ирина Козминична

Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Климовских Григорий Козмич

Мать ребёнка: Климовских Феодосия Фаддеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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