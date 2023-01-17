Климовских Параскева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Климовских Степан Макарович
Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Климовских Роман Макарович
Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Щекалева Саломея Макаровна
Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович
Крещение
14.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Чайкина Анастасия Макаровна
Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прохорова Феодосия Макаровна
Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Климовских Козма Макарович
Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Романова Марфа Макаровна
Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно