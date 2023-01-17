Климовских Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовских Параскева Матвеевна

Климовских Параскева Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Климовских Степан Макарович

Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1771

Сын: Климовских Роман Макарович

Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Щекалева Саломея Макаровна

Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Чайкина Анастасия Макаровна

Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прохорова Феодосия Макаровна

Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Сын: Климовских Козма Макарович

Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Романова Марфа Макаровна

Отец ребёнка: Климовских Макар Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Макар Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close