Чайкина (Климовских) Анастасия Макаровна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиМежду 1827 и 1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
22.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1799
Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1804
Сын: Чайкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1805
Сын: Чайкин Ефим Иванович
Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.11.1807
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1833