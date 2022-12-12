Чайкина (Климовских) Анастасия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина (Климовских) Анастасия Макаровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1777

Дата смерти

Между 1827 и 1833

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Климовских Макар Гавриилович

Мать: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.05.1799

Муж: Чайкин Иван Васильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1799

Сын: Чайкин Стахий Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Чайкин Никита Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.09.1804

Сын: Чайкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1805

Сын: Чайкин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1807

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Чайкин Федот Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1827 и 1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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