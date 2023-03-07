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Чайкин Никита Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

23.01.1877

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Чайкин Иван Васильевич

Мать: Чайкина Анастасия Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1821

Жена: Чайкина Параскева Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1821

Жена: Чайкина Васса Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Чайкина Васса Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чайкин Даниил Никитич

Мать ребёнка: Чайкина Васса Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чайкин Демьян Никитич

Мать ребёнка: Чайкина Васса Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Чайкин Максим Никитич

Мать ребёнка: Чайкина Васса Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
23.01.1877
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Натуральной
Похороны
25.01.1877
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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