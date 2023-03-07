Чайкин Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти23.01.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1821
Жена: Чайкина Васса Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Чайкина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Чайкина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Чайкина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Чайкина Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.01.1877
Причина смерти: Натуральной
Похороны
25.01.1877
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя