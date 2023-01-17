Чайкина (Хахилева) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Чайкин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Чайкин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Чайкин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Чайкин Никита Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно