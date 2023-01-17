Чайкина (Хахилева) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина (Хахилева) Васса Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Хахилев Иван Алексеевич

Мать: Хахилева Екатерина Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1821

Муж: Чайкин Никита Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Чайкин Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чайкин Даниил Никитич

Отец ребёнка: Чайкин Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чайкин Демьян Никитич

Отец ребёнка: Чайкин Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Чайкин Максим Никитич

Отец ребёнка: Чайкин Никита Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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