Чайкин Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧайкин Ефим Иванович

Чайкин Ефим Иванович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.10.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1805

Отец: Чайкин Иван Васильевич

Мать: Чайкина Анастасия Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.10.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской житель Антон Расторгуев
Бракосочетание
09.06.1824

Жена: Чайкина Акилина Тихоновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1825

Дочь: Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Чайкина Акилина Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Чайкина Акилина Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Чайкина Акилина Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Чайкин Евгений Ефимович

Мать ребёнка: Чайкина Акилина Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Чайкин Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Чайкина Акилина Тихоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чайкин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Чайкина Дарья Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мариамна Ефимовна

Мать ребёнка: Чайкина Дарья Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Чайкина Дарья Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайкина Дарья Павловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close