Чайкин Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения20.10.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1805
Крещение
26.10.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской житель Антон Расторгуев
Бракосочетание
09.06.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1825
Дочь: Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Чайкина Акилина Тихоновна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Чайкина Акилина Тихоновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Чайкина Акилина Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Чайкина Акилина Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Чайкина Акилина Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Чайкина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мариамна Ефимовна
Мать ребёнка: Чайкина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Чайкина Дарья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайкина Дарья Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно