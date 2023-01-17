Чайкина (Шилова) Акилина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина (Шилова) Акилина Тихоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.06.1804

Дата смерти

Между 1835 и 1849

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1804

Отец: Шилов Тихон Леонтьевич

Мать: Шилова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.06.1824

Муж: Чайкин Ефим Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1825

Дочь: Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Чайкин Евгений Ефимович

Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Чайкин Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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