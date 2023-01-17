Чайкина (Шилова) Акилина Тихоновна
Место рождения
Дата рождения?.06.1804
Дата смертиМежду 1835 и 1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1804
Отец: Шилов Тихон Леонтьевич
Мать: Шилова Ксения Васильевна
Бракосочетание
09.06.1824
Муж: Чайкин Ефим Иванович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1825
Дочь: Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Чайкин Ефим Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1849