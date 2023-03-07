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Шилов Тихон Леонтьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Шилов Леонтий Родионович

Мать: Шилова Марфа Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1803

Жена: Шилова Ксения Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1804

Дочь: Чайкина Акилина Тихоновна

Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шилов Никита Тихонович

Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.08.1810

Сын: Шилов Исаак Тихонович

Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагия Тихоновна

Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ефимия Тихоновна

Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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