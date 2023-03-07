Шилов Тихон Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Шилов Леонтий Родионович
Мать: Шилова Марфа Степановна
Бракосочетание
16.02.1803
Жена: Шилова Ксения Васильевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1804
Дочь: Чайкина Акилина Тихоновна
Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1810
Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагия Тихоновна
Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ефимия Тихоновна
Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно