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Шилов Исаак Тихонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.08.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1810

Отец: Шилов Тихон Леонтьевич

Мать: Шилова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Ивана Васильева Писарева сын Иван
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Марфа Степановна

Смерть
Неизвестно
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