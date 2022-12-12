Шилов Исаак Тихонович
Место рождения
Дата рождения09.08.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1810
Отец: Шилов Тихон Леонтьевич
Мать: Шилова Ксения Васильевна
Крещение
12.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Ивана Васильева Писарева сын Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилова Марфа Степановна
Смерть
Неизвестно