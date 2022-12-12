Шилова (Потеряева) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Потеряев Василий
Бракосочетание
24.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1800
Дочь: Ирина Михеевна
Отец ребёнка: Старков Михей Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1802
Сын: Старков Аристарх Михеевич
Отец ребёнка: Старков Михей Иванович
Бракосочетание
16.02.1803
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1804
Дочь: Чайкина Акилина Тихоновна
Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.08.1810
Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагия Тихоновна
Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ефимия Тихоновна
Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1826