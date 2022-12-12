Шилова (Потеряева) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилова (Потеряева) Ксения Васильевна

Шилова (Потеряева) Ксения Васильевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Потеряев Василий

Мать: Потеряева Саломея Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.02.1799

Муж: Старков Михей Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1800

Дочь: Ирина Михеевна

Отец ребёнка: Старков Михей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1802

Сын: Старков Аристарх Михеевич

Отец ребёнка: Старков Михей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1803

Муж: Шилов Тихон Леонтьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1804

Дочь: Чайкина Акилина Тихоновна

Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шилов Никита Тихонович

Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.08.1810

Сын: Шилов Исаак Тихонович

Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагия Тихоновна

Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ефимия Тихоновна

Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Шилов Тихон Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1826
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close