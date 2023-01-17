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Старков Михей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

25.03.1802

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.02.1799

Жена: Шилова Ксения Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1800

Дочь: Ирина Михеевна

Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1802

Сын: Старков Аристарх Михеевич

Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
25.03.1802
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
27.03.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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