Старков Михей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти25.03.1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1799
Жена: Шилова Ксения Васильевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1800
Дочь: Ирина Михеевна
Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
21.04.1802
Сын: Старков Аристарх Михеевич
Мать ребёнка: Шилова Ксения Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1802
Похороны
27.03.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя