Шилова Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова Марфа Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1777

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Шилов Леонтий Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шилов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Шилов Леонтий Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шилов Тихон Леонтьевич

Отец ребёнка: Шилов Леонтий Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шилов Даниил Леонтьевич

Отец ребёнка: Шилов Леонтий Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Голикова Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Шилов Леонтий Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Леонтий Родионович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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