Шилова Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1777
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Шилов Леонтий Родионович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Шилов Леонтий Родионович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Шилов Леонтий Родионович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Шилов Леонтий Родионович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Голикова Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Шилов Леонтий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно