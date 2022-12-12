Голикова (Шилова) Ирина Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Шилов Леонтий Родионович
Мать: Шилова Марфа Степановна
Бракосочетание
21.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагия Леонтьевна
Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Голиков Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагия Леонтьевна
Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Голиков Вонифатий Леонтьевич
Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно