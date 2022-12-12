Голикова (Шилова) Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова (Шилова) Ирина Леонтьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Шилов Леонтий Родионович

Мать: Шилова Марфа Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.02.1813

Муж: Голиков Леонтий Петрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Голиков Флор Леонтьевич

Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагия Леонтьевна

Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Голиков Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Голиков Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагия Леонтьевна

Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Голиков Макар Леонтьевич

Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Голиков Вонифатий Леонтьевич

Отец ребёнка: Голиков Леонтий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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