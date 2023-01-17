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Голиков Григорий Леонтьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Голиков Леонтий Петрович

Мать: Голикова Ирина Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Голиков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Новикова Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Голиков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Голиков Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1857

Сын: Голиков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1863

Сын: Голиков Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Марфа Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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