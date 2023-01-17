Голиков Григорий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Голиков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Новикова Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Голиков Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
?.11.1857
Сын: Голиков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.05.1863
Сын: Голиков Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Голикова Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно