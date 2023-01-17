Новикова (Голикова) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти04.10.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
30.01.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.10.1913
Причина смерти: От чахотки
Похороны
06.10.1913
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя