Новикова (Голикова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Голикова) Дарья Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850

Дата смерти

04.10.1913

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Голиков Григорий Леонтьевич

Мать: Голикова Марфа Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1870

Муж: Новиков Поликарп Семенович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
04.10.1913
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
06.10.1913
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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