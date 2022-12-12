Голикова Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова Марфа Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Голиков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Новикова Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Голиков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Голиков Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1857

Сын: Голиков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1857

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1863

Сын: Голиков Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Григорий Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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