Голикова Марфа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Голиков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Новикова Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Голиков Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
?.11.1857
Сын: Голиков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
?.11.1857
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.05.1863
Сын: Голиков Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Голиков Григорий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно