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(Голикова) Ксения Григорьевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Голиков Григорий Леонтьевич

Мать: Голикова Марфа Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.05.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Успенской церкви пономарь Иван Васильев Луканин
Смерть
Неизвестно
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